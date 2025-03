Opnieuw celstraffen geëist tegen verdachten na geweld rond Ajax-Maccabi

Het Openbaar Ministerie heeft tegen twee mannen maandenlange celstraffen geëist voor hun aandeel in de gewelddadigheden rond de voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv november vorig jaar. Tegen de 27-jarige Cenk D. uit Amsterdam eist justitie twee maanden celstraf. De 22-jarige Kamal I. uit Diemen moet wat het OM betreft een jaar de cel in, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Morgen volgen de eisen tegen twee andere verdachten in strafzaken rond de rellen. Daarbij werden Israëlische supporters op verschillende plekken in Amsterdam opgejaagd, aangevallen en mishandeld. Dit leidde in binnen- en buitenland tot veel woede, verontwaardiging en beschuldigingen van antisemitisme.

Volgens justitie is Cenk D. medeplichtig aan het plegen van openlijk geweld en heeft hij zich schuldig gemaakt aan groepsbelediging en vergoelijking van de Holocaust. Kamal I. wordt verdacht van het delen van locatiegegevens van Maccabi-fans, waardoor anderen geweld tegen hen konden plegen. Justitie gaat ervan uit dat I. zelf ook geweld heeft gebruikt tegen de Israëlische fans.

Hitlermemes

Tijdens de zittingen verwezen rechter en officier van justitie veelvuldig naar het appverkeer in Buurthuis 2, een WhatsAppgroep met ten tijde van de rellen zo'n duizend deelnemers. In de groep deelden D. en I. in die dagen memes, video's en berichten over waar zich in de stad Israëlische supporters bevonden. In dat onderschepte verkeer ziet het OM volop bewijs voor strafbare feiten.

Berichten over locaties van Israëlische supporters ('groepje zios steken over Leidse bij taxistandplaats') gingen hand in hand met teksten als 'vieze kankerjoden', 'een dode Jood is beter dan een levende Jood' en 'Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas'. Later typte D. dat er in Amsterdam 'een Jodenjacht' gaande was, 'alleen maar joden die geramd werden overal'.