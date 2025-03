VS stopt delen van inlichtingen met Oekraïne, 'maar kan snel worden hervat'

De Amerikaanse president Trump heeft een bevel uitgevaardigd om voorlopig te stoppen met het delen van inlichtingen met Oekraïne. Dat bevestigen de directeur van de CIA en de nationale veiligheidsadviseur van de VS tegenover journalisten.

De opschorting van de samenwerking lijkt het gevolg van de hoogoplopende ruzie tussen de Oekraïense en de Amerikaanse president afgelopen vrijdag. Wanneer Trump de opdracht tot het stoppen van het delen van inlichtingen precies gaf, is onduidelijk. Ook ontbreken details over wat er nu precies is veranderd in de samenwerking tussen Kyiv en Washington.

Vanmiddag meldde de Financial Times de inlichtingenstop voor het eerst op basis van anonieme Amerikaanse bronnen, maar dat werd al snel tegengesproken door een anonieme Oekraïense bron. Persbureau Bloomberg schreef op basis van die bron dat Oekraïne nog altijd inlichtingen ontvangt vanuit Washington. Kyiv zou "nog niets gemerkt hebben van de inlichtingenstop".

'Kan snel worden hervat'

De directeur van de CIA, John Ratcliffe, zegt dat hij verwacht dat "het delen van inlichtingen snel weer hervat kan worden". "Ik denk dat we schouder aan schouder moeten werken met Oekraïne, omdat we het geweld daar moeten terugdringen." Ratcliffe voegde eraan toe dat de VS probeert "de wereld in een betere positie te brengen om vredesonderhandelingen door te laten gaan".

Ook nationale veiligheidsadviseur Mike Waltz zegt dat Washington "een stap terug heeft gedaan" en dat "alle aspecten" van de inlichtingensamenwerking met Oekraïne worden heroverwogen. Net als CIA-directeur Ratcliffe suggereert Waltz dat het besluit snel terug kan worden gedraaid. "Ik denk dat we heel snel beweging gaan zien", refereerde hij aan de lopende onderhandelingen met Oekraïne over een grondstoffendeal en een mogelijke wapenstilstand met Rusland.

Eerder op de dag zei Waltz in een interview met Fox News dat "de onderhandelingen de goede kant op gaan". "President Donald Trump zal overwegen de hulp aan Oekraïne te hervatten als er vredesgesprekken worden georganiseerd en er maatregelen worden genomen om het onderlinge vertrouwen te vergroten."

Amerikaanse inlichtingen essentieel voor Oekraïne

Het stoppen van het delen van inlichtingen, kan grote gevolgen hebben voor Oekraïne. De samenwerking van de inlichtingendiensten is van groot belang voor het land in oorlog, onder meer bij het lokaliseren en gericht aanvallen van Russische doelen. De Amerikaanse inlichtingendienst staat bekend als zeer geavanceerd. Experts waarschuwden eerder dat de samenwerking moeilijk te vervangen is voor Oekraïne.

In deze afbeelding zie je een voorbeeld van wat Oekraïne kon bereiken met behulp van geheime informatie die is doorgespeeld door de VS: