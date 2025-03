OM verdenkt man (29) van afpersen van 70 meisjes met naaktbeelden

Het Openbaar Ministerie verdenkt een 29-jarige man uit Oosterhout van het afpersen van zo'n 70 minderjarige meisjes. Volgens justitie verleidde de verdachte de slachtoffers tot het sturen van naaktfoto's en perste hij ze vervolgens af. Dat bleek vandaag tijdens de inleidende zitting in Breda.

Het online misbruik ging via een videogame, waar verdachte Mohamed B. de slachtoffers volgens het OM in ruil voor naaktfoto's virtuele diamanten aanbood. Dat deed hij via de chat van het spel en later via Instagram en andere sociale media. Als zij vervolgens niet nog meer foto's opstuurden, ging B. over tot chantage, zo vertelde de officier van justitie in de rechtszaal. Zo zou hij een meisje hebben gedreigd haar familie iets aan te doen.

Naast het online seksueel misbruik, dat ook bekendstaat als sextortion, wordt de man verdacht van het verkrachten van een 13-jarig meisje, meldt Omroep Brabant.

B. werd vorig jaar augustus opgepakt. Op zijn computer werden duizenden afbeeldingen en screenshots van chatgesprekken gevonden. Daarnaast werd bij de verdachte een grote hoeveelheid kinderporno aangetroffen. Op telefoons, laptops en harde schijven van de man werden 34.000 foto's en filmpjes gevonden.

Gesprekken met ouders en slachtoffers

De slachtoffers zijn allemaal minderjarig en wonen in Nederland en België, meldt justitie. Het politieonderzoek is nog bezig. Zo worden er nog steeds slachtoffers benaderd. Hun wordt hulp aangeboden en ze mogen nadenken of ze aangifte willen doen. De verwachting is dat justitie hier nog de komende maanden mee bezig is. Daarnaast zijn negentien slachtoffers niet te identificeren en zullen volgens het OM onbekend blijven.

De zaak is nog niet inhoudelijk behandeld. Vandaag vond een inleidende zitting plaats in de rechtbank van Breda. De volgende tussentijdse zitting is op 27 mei.