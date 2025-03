Ajax heeft Pasveer terug voor duel met Eintracht; doelman hersteld van rugblessure

Ajax kan donderdagavond in het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt weer beschikken over Remko Pasveer. De doelman is voldoende hersteld van een rugblessure die hij kort voor de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles opliep bij het aantrekken van zijn schoenen.

"Het schoot er gewoon in", zei hij daar eerder over op de clubwebsite.

Trainer Francesco Farioli is blij dat hij weer kan beschikken over zijn eerste keeper. "Hij is belangrijk in het coachen, maar daarnaast presteert hij ook gewoon uitstekend", zei de Italiaan woensdag op de persconferentie. "Hij maakt goede reddingen, is duidelijk aanwezig in het strafschopgebied en speelt een grote rol in de opbouw."

Ook aanvaller Mika Godts is lovend over Pasveer: "Zijn coaching is heel belangrijk, Hij kan spelers goed neerzetten en daardoor gevaarlijke momenten voorkomen. Hij is zeker ook met mij bezig als we de bal niet hebben."

Pasveer werd in de eredivisiewedstrijden tegen Go Ahead Eagles en Almere City vervangen door de winteraankoop Matheus, die twee keer de nul hield. De Braziliaan is niet beschikbaar voor de wedstrijd van morgen, want Ajax heeft hem niet ingeschreven voor de Europa League.