We bereiden ons voor op externe schokken, klinkt het op het Chinese Volkscongres

"Het afgelopen jaar zijn we geconfronteerd met een complexe en ernstige situatie van toenemende buitenlandse druk en binnenlandse moeilijkheden," zo begon de Chinese premier Li Qiang zijn belangrijkste politieke toespraak van het jaar. Het was niet alleen een erkenning van de problemen die er zijn, maar ook een aansporing voor het land om nog harder te werken.

Dat China onder leiding van president Xi Jinping de juiste weg is ingeslagen, daar bestaat bij de Chinese overheid geen twijfel over. Maar ondanks "de grote inzet van het Chinese volk en de Communistische Partij" is er onvoldoende gedaan om de binnenlandse en buitenlandse problemen het hoofd te bieden, erkende de premier. Daar moet snel verandering in komen. Zeker nu de buitenwereld onzekerder wordt en die mogelijk een "grote impact kan hebben op handel, technologie en andere sectoren", aldus Li.

In iets meer dan een uur las hij een 44-pagina tellend document voor met de resultaten van het afgelopen jaar en de plannen voor het aankomende jaar. Er stonden weinig verrassingen in. Het rapport werd, ook niet verrassend, met luid applaus van een kleine 3000 volksvertegenwoordigers ontvangen.

Economische vooruitgang

China zal opnieuw inzetten op een economische groei van zo'n 5 procent, net als vorig jaar. Ondanks de Amerikaanse heffingen die gisteren weer zijn verhoogd. Om de groei aan te wakkeren, zal China speciale staatsobligaties uitgeven ter waarde van ongeveer 171 miljard euro, 30 procent meer dan vorig jaar. En daar blijft het niet bij. Ook banken en lokale overheden krijgen extra steun. Daartegenover staat dat China een begrotingstekort van 4 procent noteert, een record.

De economische nood om te stimuleren is hoog. Chinezen houden de hand op de knip en er is een tekort is aan geschikte banen, feiten die de overheid inmiddels niet meer onder stoelen of banken steekt. Door het strenge covidbeleid en de vastgoedcrisis, waardoor veel huizen minder waard zijn geworden en woningen niet zijn afgebouwd, zagen veel Chinezen hun spaargeld en vermogen verdwijnen. Toch zullen Chinese huishoudens voorlopig weinig van alle stimuleringsmaatregelen merken. China wil vooral inzetten op hightechindustrieën, nu de internationale handel in toenemende mate onder spanning komt te staan.

De overheid heeft daar de steun van private bedrijven bij nodig. Li beloofde de private economie beter te ondersteunen en het vertrouwen van het bedrijfsleven te versterken. Ook buitenlandse investeerders kunnen rekenen op een prettiger investeringsklimaat met meer toegang, steun en kansen, is de belofte.

Voorbereiden op externe schokken

Dat het succes van China's plannen in hoge mate afhankelijk zal zijn van ontwikkelingen in de rest van de wereld, ontkende Li niet. Zonder het beestje bij de naam te noemen, verweet Li de Verenigde Staten van het ernstig verstoren van de internationale handel door de vele heffingen.

China vreest dat deze handelsbelemmeringen een sterke wissel zullen trekken op zowel de toelevering van goederen die China nodig heeft voor de ontwikkeling van z'n industrieën als voor z'n mogelijke afzetmarkten.