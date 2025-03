Koppel bosuilen alsnog voor de camera in achtertuin in Vlodrop

Vogelliefhebbers hebben hun lievelingen van vorig jaar terug: een koppel bosuilen is gisteren alsnog verschenen voor de camera die Limburger Jan Konings heeft opgehangen in zijn achtertuin bij Vlodrop.

Konings is blij dat het koppel terug is. "De camera was al bijna uitgezet", zegt hij bij L1 Nieuws. Want het kost wel wat om de camera's draaiende te houden en te streamen op internet, legt Konings uit, maar zolang de camera's draaiden, hield hij hoop.

Onder het motto Beleef de Lente, kunnen liefhebbers via de Vogelbescherming elk jaar 'live' meekijken in de nestkasten van een aantal vogels, verspreid over Nederland. Voor de camera's in die kasten blijft niets verborgen.

Zo kon het parende en broedende bosuilenkoppel in Konings' achtertuin zich de afgelopen jaren ontwikkelen tot echte publiekstrekkers. Miljoenen mensen keken volgens Konings mee via de website van de Vogelbescherming. "Zelfs vanuit New York. Het is echt een soort soap geworden", zegt hij.

Niet verongelukt

Groot was dan ook de teleurstelling toen de bosuilen het afgelopen weekeinde nergens te bekennen leken toen de camera's weer aangingen voor een nieuw seizoen Beleef de Lente. "We vinden het heel erg. Het hoort erbij ieder jaar", zei Konings toen.

Gisternacht werden de uilen alsnog gespot. Konings noemt het een grote verrassing. "We dachten al: ze zijn verongelukt. Dit had niemand meer verwacht."

Konings zag het aanvankelijk niet zelf: hij werd op de hoogte gesteld door de Vogelbescherming. Toen hij de camerabeelden terugkeek, bleek het te gaan om het oude, vertrouwde koppel; dat zat weer gewoon bij en op het nest.