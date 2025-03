Politie waarschuwt Almeerders voor identiteitsfraude, man stal mogelijk massaal post

De politie roept bewoners van de Literatuurwijk in Almere op om nauwgezet te controleren of er geld is opgenomen van hun rekening zonder dat ze daar iets van weten. De oproep volgt op de arrestatie van een 38-jarige man uit Almere die de post van mogelijk honderden bewoners uit de wijk heeft gestolen.

De persoonlijke gegevens uit de post gebruikte hij waarschijnlijk om geld op te nemen of abonnementen af te sluiten, zegt de politie.

De man werd in december opgepakt, meldt Omroep Flevoland. Bij hem thuis werden allerlei poststukken gevonden die niet op zijn naam stonden, maar op naam van zijn vermoedelijke slachtoffers. En dan gaat het in alle gevallen om bewoners van de Literatuurwijk in Almere. Ook op de laptop en mobiele telefoon van de verdachte trof de politie veel persoonlijke gegevens aan.

Geld van bankrekening

De politie spreekt over grootschalige identiteitsfraude. Omdat het zoveel gegevens waren, heeft het een paar maanden geduurd voordat de totale omvang van de zaak duidelijk begon te worden. "De man heeft zich met die gestolen, persoonlijke gegevens vermoedelijk voorgedaan als iemand anders richting banken en de overheid", aldus de politie.

"Daarmee heeft hij de financiële situatie van zijn slachtoffers kunnen opvragen en geld van de bankrekeningen van sommige slachtoffers gestolen. Ook heeft de man abonnementen afgesloten op naam van zijn slachtoffers." Om hoeveel geld het gaat heeft de politie niet bekendgemaakt.

De politie heeft een brief gestuurd aan honderden mensen in de Literatuurwijk met de vraag om de persoonlijke gegevens te controleren en aangifte te doen als ze denken slachtoffer te zijn geworden van identiteitsfraude.