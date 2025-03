Vijfde jaar op rij verlies voor NS, reizigersgroei valt tegen

De NS heeft voor het vijfde jaar op rij verlies geleden. Dat blijkt uit de cijfers over vorig jaar, die aangeven dat het bedrijf 141 miljoen euro in het rood eindigde. Dat is wel een verbetering ten opzichte van het jaar daarvoor, toen het spoorbedrijf 187 miljoen euro verlies draaide.

Reizigers kwamen iets vaker dan het jaar ervoor te laat op hun bestemming. Dat komt volgens de NS doordat er vaker werd gewerkt aan het spoor, niet alleen in de vakanties, maar ook overdag. Ook konden reizigers in de spits iets minder vaak een zitplaats vinden.

President-directeur Wouter Koolmees van NS stelt dat het bedrijf nog niet financieel gezond is en dat de reizigersgroei lager is dan verwacht. "Het blijven voor de NS financieel ingewikkelde tijden. De opbrengsten stijgen, maar de kosten stijger harder."

Veel hogere kosten

Het reizen met de trein naar het buitenland is wel populairder geworden. De NS verkocht vorig jaar tien procent meer internationale treintickets dan in 2023, maar pas in 2030 denkt het treinbedrijf weer op hetzelfde aantal reizigers te zitten als in 2019, voorafgaand aan de coronapandemie. "Na corona zijn veel reizigers teruggekomen, maar niet iedereen. Thuiswerken heeft wortel geschoten", aldus Koolmees.

De NS schrijft dat de kosten om op het spoor te mogen rijden hoog zijn. Het bedrijf betaalde 533 miljoen euro aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en aan ProRail. Dat was 15 procent meer dan in 2023.

Daarnaast heeft de openbaar vervoerder hoge kosten gehad van de spoorwerkzaamheden, waardoor bijvoorbeeld bussen moesten worden ingezet. Ook dat leidde tot extra uitgaven.

De NS kreeg 1095 meldingen van fysieke en verbale agressie tegen medewerkers. Het gaat dan over bedreigingen, spugen en belagen, zei Koolmees eerder. Er was in de treinen minder sprake van agressie dan vorig jaar, maar op de stations nam het aantal incidenten toe.

Kosten treinkaartje

NS zegt nog niets concreets over eventuele prijsstijgingen in de komende jaren. Van 2021 tot 2023 werd een treinkaartje 8,9 procent duurder. In 2024 ging de prijs voor een kaartje dankzij compensatie van de overheid niet omhoog, dat werd een jaar uitgesteld. Dit jaar zijn de treinkaartjes 6,18 procent duurder geworden.

NS heeft aangekondigd meer reizigers naar de trein te willen trekken door korting aan te bieden voor reizen in de daluren.

Het spoorbedrijf geeft aan dat het met het ministerie in gesprek gaat over een structurele oplossing voor de inflatie. Zo wil NS opnieuw voorkomen dat reizigers in de toekomst voor die extra kosten moeten opdraaien. Het bedrijf benadrukt dat het ook al minder geld van de overheid krijgt ter compensatie van lagere opbrengsten van de studentenreiskaarten en dat het last blijft houden van stijgende kosten.

Eerder maakte NOS op 3 deze video over het reilen en zeilen bij de NS. Over wat er goed én niet goed gaat bij het spoorbedrijf: