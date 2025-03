Kruising in Kruiningen al ruim 24 uur dicht vanwege lekkende lpg-wagen

De Oude Rijksweg (N289) bij het Zeeuwse Kruiningen is al sinds gisterochtend dicht vanwege een lekkende tankwagen. De tank, die was geladen met lpg, was losgekomen van een trekker en ligt sindsdien op de weg.

Hulpdiensten hebben de tank leeggepompt en proberen hem nu weg te halen. Daarom blijft de weg en ook de op- en afrit van de A58 ook vandaag een groot deel van de dag nog afgesloten.

Het ongeluk gebeurde gisteren rond 09.45 uur op de kruising van de Oude Rijksweg en de afrit van de A58. Door nog onbekende oorzaak kwam de tank los en viel op de weg. Door de val raakte de tank beschadigd, waardoor die ging lekken. In de tank zat lpg, een vloeibaar en brandbaar gas.

Ingewikkelde klus

De tankwagen leegpompen bleek een ingewikkelde klus. Er moest een gespecialiseerd bedrijf worden ingeschakeld. "Het is een vrij oude tank. Hij is ook geland op zijn leidingen die aan de onderkant van de tank zitten", zei Carel Peeters van de Veiligheidsregio vanochtend tegen Omroep Zeeland.

De leidingen zijn daardoor ook beschadigd geraakt. De eerste poging om de inhoud van de tankwagen over te pompen mislukte, maar de tweede keer lukte het wel. Rond middernacht meldde de Veiligheidsregio dat de tankwagen leeg was.

Reparatie wegdek

Toch mag de lege tankwagen nu niet zomaar worden vervoerd. Dat kan pas als de tank ook is schoongemaakt. "Om de tank te mogen verplaatsen, moet deze eerst met stikstof worden gereinigd", meldt de Veiligheidsregio. Daarna wordt de tankwagen door een bergingsbedrijf opgehaald.

Dan nog blijft de kruising dicht, omdat het asfalt gerepareerd moet worden. "In de loop van de middag hoop ik de weg vrij te kunnen geven", zegt Peeters. Maar hij durft niets met zekerheid te zeggen: "Gisteren had ik ook gehoopt klaar te zijn."