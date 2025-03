Openbaar aanklager in Florida begint strafzaak tegen Tate-broers

Beschuldigingen

Andrew (38) en Tristan (36) Tate worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mensenhandel, ontucht met minderjarigen en witwaspraktijken. Beide ontkennen dat ze daaraan schuldig zijn. Ze woonden al jaren in Roemenië. Het tweetal werd daar in 2022 opgepakt, maar afgelopen januari werd hun huisarrest opgeheven. De strafzaak in Roemenië loopt nog wel.

Ook in Engeland lopen rechtszaken tegen de twee en deze maand klaagde een Amerikaanse vrouw hen nog aan vanwege dwang tot sekswerk. Die aanklacht was de eerste in de VS tegen de broers.

De twee hebben miljoenen volgers online, voornamelijk jonge mannen. Het duo vindt dat de mannelijkheid in de wereld wordt ondermijnd door feminisme en woke-gedachtegoed. Wereldwijd zijn er grote zorgen over de vrouwonvriendelijke uitlatingen van de broers.

Uit een Brits onderzoek onder 200 leraren bleek dat hun gedachtegoed aanslaat onder jongens en dat vrouwenhaat op scholen toeneemt. Andrew Tate wordt als een belangrijke aanjager gezien.