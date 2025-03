Tennisster Raducanu reageert op incident met stalker: 'Kon bal niet zien door tranen'

Emma Raducanu heeft voor het eerst gereageerd op het incident met een stalker, dat bij het WTA-toernooi in Dubai plaatsvond. "Ik kon de bal niet eens zien door mijn tranen", vertelde de 22-jarige Britse tennisster woensdag.

Raducanu liep half februari tijdens haar tweederondepartij in Dubai bij een 2-0 achterstand in de eerste set in tranen naar de scheidsrechter. Ze verstopte zich achter de scheidsrechterstoel en wisselde een paar woorden met de umpire, waarna een toeschouwer werd weggestuurd van de tribune.

"Ik zag hem al tijdens de eerste game", liet de US Open-winnares van 2021 twee weken later weten. "En toen dacht ik al: ik weet niet hoe ik deze wedstrijd ga uitspelen." Ze moest naar eigen zeggen daardoor letterlijk even op adem komen na twee games. "Ik kon amper ademen. Ik was radeloos."

Sindsdien zijn er wat dingen veranderd bij Raducanu, onder andere de mate van beveiliging rondom haar. "Ik ben nu altijd heel bewust van de dingen die ik doe en doe dingen niet meer alleen. Ik ben altijd bij iemand en wordt altijd in de gaten gehouden", legde ze uit.

'Emotionele tijd'

Voor de gebeurtenis langs de tennisbaan in Dubai, was Raducanu al twee keer buiten het veld benaderd door de man die de weken daarvoor ook aanwezig was tijdens haar wedstrijden in Singapore, Abu Dhabi en Doha.

Na haar uitschakeling in Dubai nam ze een week rust. "Het was een heel emotionele tijd. Na de wedstrijd barstte ik in tranen uit, maar niet per se omdat ik had verloren. Er was zo veel emotie in de laatste paar weken en ik had die week gewoon nodig om op adem te komen."

Maar deze week keert ze terug op de tennisbaan bij het masterstoernooi Indian Wells. "Ik voel me stukken beter."

Ze besloot de aanklacht tegen de man die door de politie van Dubai was aangehouden, in te trekken. De man is inmiddels uitgesloten van alle WTA-toernooien.