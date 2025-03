Na negentien maanden revalidatie voelt spelen voor Feyenoord voor Moder als zegen

Na 601 dagen keerde hij op 27 november 2023 terug in de Premier League tegen Nottingham Forest. "Het was een erg lang proces", vertelt Moder. "Daarna was het moeilijk terug te komen in mijn ritme. Ik heb niet veel gespeeld bij Brighton. Nu ben ik helemaal terug en gelukkig. Ik kan laten zien wat ik kan."

'Had een verandering nodig in mijn loopbaan'

De 25-jarige Moder speelde dit seizoen zeven wedstrijden voor Brighton & Hove Albion. Met een aflopend contract was het tijd voor iets nieuws. Feyenoord sloeg toe in de winterse transferperiode en de 31-voudig Pools international tekende op 20 januari tot medio 2028 in De Kuip.

"Ik had een verandering nodig in mijn loopbaan", legt Moder uit. "Ik moest naar een club waar ik mijn echte potentie weer kon laten zien. Dat kan bij Feyenoord. Ik ben warm ontvangen door iedereen binnen de club."