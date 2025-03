IJsberg die op ramkoers lag met pinguïnkolonie vastgelopen op zeebodem

Als de ijsberg te dicht bij het eiland komt, kan het koude smeltwater ertoe leiden dat vissen naar andere gebieden trekken. "Daardoor zou er minder voedsel beschikbaar zijn voor de pups en kuikens op het eiland, wat tot sterfte zou leiden", zegt Andrew Meijers, een onderzoeker van British Antarctic Survey, tegen The Guardian.

Gevolgen nu juist positief

Volgens Meijers is niet alleen een ramp voorkomen, maar kan het vastlopen van de ijsschots op de huidige locatie zelfs voordelen bieden aan de wilde dieren. De ijsschots schaaft daar als het ware over de zeebodem, waardoor het koraal en andere kleine diertjes loskomen. "Voedingsstoffen die daarbij vrijkomen, worden beschikbaar voor de dieren in het gebied."

Naar verwachting blijft de ijsberg de komende tijd op deze plek liggen. Daar vormt de schots geen bedreiging voor de scheepvaart; hij is zo groot dat schepen hem gemakkelijk kunnen ontwijken. Als de berg in de toekomst in kleinere stukken uiteenvalt, kan dat wel problemen opleveren voor schepen.