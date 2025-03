Waterschapsbelasting stijgt dit jaar fors, grote regionale verschillen

Wie één dezer dagen bericht krijgt van het waterschap moet rekening houden met een forse verhoging van de belasting. Dit jaar wordt ongeveer 4,3 miljard euro geïnd door de waterschappen, ruim 8 procent meer dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Nederland is opgedeeld in 21 waterschappen. Die voeren twee taken uit: het zuiveren van het rioolwater om drinkwater te maken en het beschermen van Nederland tegen hoogwater.

Met name de belastingen die nodig zijn voor de bescherming tegen hoogwater lopen op. Daarvoor wordt er dit jaar 2,3 miljard euro opgehaald.

Hoeveel waterschapsbelasting er betaald moet worden, verschilt per huishouden. Naast het eigen tarief van het waterschap, speelt de waarde van een huis een rol. Onder meer de ligging van een huis bepaalt de WOZ-waarde en beïnvloedt dus de hoogte van de belasting. Die is ook afhankelijk van het aantal mensen dat in een huis woont; een huishouden van meer personen is meer belasting kwijt dan een eenpersoonshuishouden.

Regionale verschillen

Wie met meerdere mensen in een koophuis in Wetterskip Fryslân woont, betaalt het meest: 679 euro per jaar. Iemand die alleen woont, betaalt in Friesland 474 euro, berekende het CBS. In Waterschap De Dommel in de provincie Noord-Brabant liggen deze bedragen zo'n 300 euro lager.

Er is ook gekeken naar de stijging van de belastingen sinds 2020. In Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, waar een groot deel van Amsterdam onder valt, stijgt de belasting het hardst. In vijf jaar steeg het bedrag zelfs met 78 procent.