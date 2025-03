Brand verwoest meubelzaak in Arnhem, olieopslag extra beschermd

Bij een grote brand zijn vannacht een meubelzaak en een garagebedrijf in Arnhem uitgebrand. De brandweer wist tot nu toe te voorkomen dat een nabijgelegen olieopslag ook vlam vatte. De verwachting is dat de bluswerkzaamheden nog tot 11.00 uur gaan duren.

"We zetten erop in dat de brand niet overslaat naar het scheepvaartbedrijf ernaast", zegt René Bierman van de brandweer bij Omroep Gelderland. "En we hebben een extra peloton opgeroepen om de olieopslag van Shell te beschermen. Die ligt achter dit pand en daar ligt een paar miljoen liter olie opgeslagen."

Om de brand goed te bestrijden, is een groot gebied aan de Dr. C. Lelyweg afgezet. De brandweer pompt bluswater op uit de Nederrijn en de slangen liggen over de normaal drukke Westervoortsedijk. Die is nu in beide richtingen afgesloten.

Zeer grote brand

Rond 02.15 uur kreeg de brandweer de eerste melding van de brand in een meubelzaak op het industrieterrein iets ten oosten van het centrum van Arnhem. "Binnen een paar minuten na aankomst was duidelijk dat dit een zeer grote brand was", zegt Bierman. "We hebben dan ook gelijk opgeschaald."

De brandweer beschouwde het pand van de meubelzaak en een garagebedrijf ernaast al snel als verloren en liet het gecontroleerd uitbranden. Met in totaal 150 brandweerlieden probeert de brandweer nu te voorkomen dat het vuur zich uitbreidt.

Bierman roept mensen die last hebben van de rook op om hun ramen en deuren te sluiten. "Gelukkig waait het niet hard en gaat de meeste rook recht omhoog." De oorzaak van de brand is nog onbekend.