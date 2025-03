EK-titel voor eigen publiek blijft verspringer Mellaard bij: 'Na 36 jaar nog bijzonder'

"Voor ons was het vaak zoeken. We waren in die jaren niet verwend, er was geen vaste plek voor indooratletiek. Jarenlang moest ik in de winter naar Duitsland om indoor te kunnen trainen. Voor Nederlandse kampioenschappen werd in Zwolle een veehal omgebouwd tot atletiekhal."

"En toen kwamen de Houtrusthallen. Daar liepen ook konijnen en kippen naast de inloopruimte en er was ook wel eens duivenbeurs. Dat rook je nog wel bij toernooien. Maar we waren al heel blij dat die hal er voor ons was. Het was prachtig, voor die tijd."

Volkslied

Een ding miste hij wel: het volkslied klonk niet toen hij zijn gouden medaille in ontvangst mocht nemen. "Dat paste niet in het drukke programma. Een bijzaak natuurlijk, maar toch jammer."

Een jaar na zijn overwinning in Den Haag stond hij bij de EK in Glasgow een treetje lager op het podium. "Toen verloor ik van een Duitser, op z'n Duits", zegt Mellaard lachend.

Dietmar Haaf sprong bij zijn laatste - nipt geldige - poging naar goud. "Er kon echt geen haar tussen of het was ongeldig. En wat denk je? Toen werd het Duitse volkslied wel gedraaid."

"Mijn zoons beginnen er nog wel eens over als we samen sport kijken. 'Pa, het volkslied!', zeggen ze dan. Gekscherend natuurlijk. Maar ik hoop voor de Nederlandse atleten dat er in Apeldoorn wel tijd is voor volksliederen. Dat is toch de droom voor een sporter."