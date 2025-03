De Vrij koestert warme band met Van Persie, maar twijfelt over rentree bij Feyenoord

"Tsja over Robin..." Stefan de Vrij begint te glimlachen. De Inter-speler zit in de persruimte in De Kuip en staat de pers te woord, want met zijn club speelt hij vanavond tegen Feyenoord in de achtste finales van de Champions League. Hij koestert nog altijd warme herinneringen aan Van Persie, die sinds kort de hoofdtrainer van Feyenoord is.

"Op mijn twintigste kwam ik binnen bij het Nederlands elftal en leerde ik hem kennen. Zo leergierig als ik was, zo behulpzaam was hij. Robin vond het leuk om de jongere jongens te helpen: voor mij was het wel duidelijk dat hij in de voetballerij werkzaam zou blijven."