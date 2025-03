Trump slaat vooral zichzelf op de borst tijdens lange toespraak in Congres

"Het momentum van Amerika is terug", ging Trump verder. "Onze energie, onze trots, ook ons zelfvertrouwen is terug. En de American Dream is groter en beter dan ooit tevoren."

Trump claimde ten onrechte dat het midden- en kleinbedrijf optimistischer is. Recente cijfers laten zien dat het vertrouwen onder ondernemers juist is gedaald, vooral vanwege voorgenomen of reeds doorgevoerde importheffingen.

Ook consumenten maken zich zorgen over kosten voor levensonderhoud. Trump beloofde in zijn verkiezingscampagne lagere prijzen. We hebben een totale puinhoop geërfd van de vorige regering", zei Trump daarover. "Een economische catastrofe en een inflatienachtmerrie. Als president vecht ik elke dag om dit om te keren en Amerika meer betaalbaar te maken."

Heffingen

Trump herhaalde prijzen voor energie omlaag te willen brengen door energiecentrales te bouwen en meer olie en gas op te boren. Hij beschuldigde zijn voorganger Joe Biden ook van het sluiten van meer dan honderd elektriciteitscentrales. Biden sloot weliswaar tientallen kolencentrales, maar over het geheel genomen kwam er onder Trumps voorganger juist veel capaciteit bij.

Dinsdag voerde Trump heffingen in van 25 procent op vrijwel alle producten uit Canada en Mexico. Canada reageerde daar reeds met een pakket aan heffingen dat 155 miljard dollar aan Amerikaanse producten kan raken. Verwacht wordt dat hij de leiders van Canada en Mexico in de komende dagen zal spreken. Trump zei niet of hij de vers ingevoerde heffingen mogelijk nog zal terugdraaien in ruil voor een handelsdeal.

Wel herhaalde hij vanaf 2 april wederkerige heffingen in te zullen voeren op producten uit landen die Amerikaanse producten zo'n zelfde heffing opleggen. 1 april zou ongeloofwaardig zijn, was zijn lezing. Of heffingen zo snel kunnen worden ingevoerd, is onduidelijk. Eerder stelde de Amerikaanse overheid zes maanden, mogelijk meer tijd kwijt te zijn om de boel te implementeren.

Geen bewijs

"Mijn regering zal de macht op de bureaucratie heroveren, we brengen ware democratie terug naar Amerika. Iedereen die daartegen in verzet komt zal van zijn plek worden verwijderd", ging Trump verder. "De dagen waarin we werden geregeerd door ongekozen bureaucraten zijn over", zei hij, in aanwezigheid van Elon Musk, die op een staande ovatie kon rekenen van de aanwezige Republikeinen.

Over Musks zogenoemde 'Departement van Overheid efficiëntie', kortweg DOGE, beweerde Trump dat er reeds 'honderden miljarden aan fraude' is gevonden. Bewijs voor die claims gaf hij andermaal niet. "Laten we samenwerken en Amerika echt weer groot maken", sprak Trump.

Achter hem klapten vicepresident JD Vance, tevens voorzitter van de Senaat, en Mike Johnson van het Huis van Afgevaardigden hun handen stuk.

Panama en Groenland

"We nemen het Panamakanaal terug, daar zijn we al mee begonnen", zei Trump. Dinsdag maakte het Amerikaanse Blackrock bekend twee havens rond het kanaal te hebben overgekocht van het Hongkongse CK Hutchison, een overwinning voor Trump, die ook een boodschap had voor de inwoners van Groenland. "We steunen jullie recht om jullie eigen toekomst te bepalen", zei Trump. "Maar we hebben het hard nodig voor onze nationale veiligheid en we werken met iedereen samen om het in handen te krijgen. Linksom of rechtsom zullen we het krijgen."

Op Canada, dat hij eerder zei te willen inlijven als 51e staat, ging hij vanavond niet in. Eerder op de dag postte Trump wel een bericht op zijn sociale medium: "Leg alsjeblieft aan gouverneur Trudeau van Canada uit dat wanneer hij een vergeldingstarief oplegt aan de VS, ons wederkerig tarief onmiddellijk met een gelijk bedrag zal stijgen."