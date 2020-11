Politici Forum voor Democratie spreken zich uit tegen jongerenafdeling

Europees Parlementslid Rob Roos zegt dat hij liever had gezien dat de jongerenpartij werd opgedoekt. "Ik ben wars van alle vormen van racisme en antisemitisme. Persoonlijk had ik liever gezien dat we in één keer echt schoon schip hadden gemaakt", twittert hij.

Annabel Nanninga, fractievoorzitter Forum voor Democratie Amsterdam, vindt dat niet genoeg. Ze noemt het "onacceptabel dat mensen met dit soort denkbeelden in onze partij zitten en dat daar niet meteen keihard tegen wordt opgetreden". Op Twitter schrijft ze dat ze verwacht dat de jongerenafdeling volledig wordt gesaneerd.

Politici van Forum voor Democratie zijn niet te spreken over hoe de jongerenafdeling (JFVD) van de partij is omgegaan met antisemitische, homofobe en extreemrechtse berichten in appgroepen. Gisteren zette de jongerenafdeling een aantal coördinatoren uit hun functie "in het belang van de partij".

Het Parool meldde vrijdag dat het screenshots heeft van extreemrechtse uitingen. Een coördinator in Zuid-Holland zou onder meer een link hebben gedeeld naar een filmpje met de SS-lijfspreuk 'Meine Ehre heisst Treue'. De JFVD plaatste gisteren een verklaring op Facebook waar in staat dat de partij aan drie prominente partijleden heeft gevraagd om te onderzoeken "hoe dit in de toekomst beter kan worden voorkomen".

"Ik wil benadrukken dat racistisch en antisemitisch gedachtengoed geen plaats heeft in onze vereniging", schreef JFVD-voorzitter Freek Jansen in de verklaring. De jongerenorganisatie zegt dat de citaten uit de context zijn gehaald. Hoeveel coördinatoren er uit hun functie zijn gezet en waar ze actief waren, is niet duidelijk.

In mei royeerde FvD drie jongeren vanwege "onacceptabele uitingen" in WhatsAppgroepen. Eerder deze week werd bekend dat de jongerenorganisatie ten minste drie klokkenluiders had geroyeerd die waarschuwden voor rechts-extremistische ideeën bij partijleden.