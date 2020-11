Kamerlid Hiddema: FvD-jongeren moeten weg om antisemitistische en homofobe appjes

Forum voor Democratie-Kamerlid Theo Hiddema wil dat de FvD-jongeren die antisemitische, homofobe en extreemrechtse berichten hebben geplaatst in appgroepen uit de partij worden gezet. Hij reageert op de ophef die is ontstaan na de publicatie in Het Parool over het bestaan van dergelijke appjes.

"Als dit soort mensen in de partij zitten, moeten ze er heel snel uit", zegt Hiddema desgevraagd tegen de NOS. "Ik ken die kleuters niet. Weet niet wat voor infantiele kleuters daar rondlopen."

Hiddema is niet de enige Forum-politicus die niet te spreken is over hoe de jongerenafdeling (JFVD) van de partij omgaat met antisemitische, homofobe en extreemrechtse berichten in appgroepen. Gisteren zette de afdeling een aantal coördinatoren uit hun functie "in het belang van de partij".

Annabel Nanninga, fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Amsterdamse gemeenteraad, vindt dat niet genoeg. Ze noemt het "onacceptabel dat mensen met dit soort denkbeelden in onze partij zitten en dat daar niet meteen keihard tegen wordt opgetreden". Op Twitter schrijft ze dat ze verwacht dat de jongerenafdeling volledig wordt gesaneerd.

Schoon schip

Europees Parlementslid Rob Roos zegt dat hij liever had gezien dat de jongerenpartij werd opgedoekt. "Ik ben wars van alle vormen van racisme en antisemitisme. Persoonlijk had ik liever gezien dat we in één keer echt schoon schip hadden gemaakt", twittert hij.

Maar Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet noemde de reactie van de jongerenafdeling zaterdag op Twitter juist een "uitstekend optreden".