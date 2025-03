Politie laat voor het eerst beelden zien van fatale schietpartij Rotterdam

De politie heeft nieuwe informatie gedeeld over de dodelijke schietpartij tijdens een feest in een zalencentrum in Rotterdam, begin februari. Daarbij viel een dode en raakte iemand gewond. In de uitzending van Opsporing Verzocht toonde de politie voor het eerst beelden van de mogelijke dader(s).

Op de nieuwe beelden is onder meer te zien dat twee mannen vlak voor het feest "rommelden" bij een hek aan de zijkant van de feestlocatie, zegt de politie. Mogelijk smokkelden ze een vuurwapen naar binnen door dat aan iemand te geven die al binnen was. Het partycentrum aan de Galvanistraat was namelijk goed beveiligd met detectiepoortjes en bewakers, schrijft Rijnmond.

Rond 02.00 uur gingen er vier mannen het pand binnen. Er waren twee feesten gaande. Op de nieuwe beelden is te zien dat twee van de vier zich bij het hek aan de zijkant van het gebouw bevinden, maar wat ze daar doen is dus niet duidelijk. Uiteindelijk werden er rond 04.00 uur schoten gelost.

Dit zijn de nieuwe beelden: