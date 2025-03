Bosz blijft strijdbaar na drama tegen Arsenal: 'Natuurlijk krijg ik het weer op de rit'

Evenals in voorgaande wedstrijd had Bosz zijn ploeg niet goed zien verdedigen: "Als je ons tegendoelpunten analyseert zie je dat meteen. Dat we beter moeten verdedigen is duidelijk."

Bosz zag twee bepalende momenten

Toch had de wedstrijd volgens Bosz anders kunnen verlopen. "Er waren twee momenten waardoor het anders had kunnen gaan. Bij 0-0 raken we de lat. Het tweede moment was dat zij een tweede hele kaart hadden kunnen krijgen (Myles Lewis-Skelly, red.)."

Ook aanvoerder Luuk de Jong bleef na afloop tegenover Ziggo strijdbaar. "Ik ben ervan overtuigd dat iedereen wil blijven strijden en niet opgeeft."

De Jong denkt niet meer aan verder gaan in de Champions League, maar in de eredivisie heeft PSV nog alles om voor te spelen: "Acht punten achterstand op Ajax is moeilijk, maar we moeten zeker tweede worden."

PSV speelt zaterdag thuis tegen Heerenveen en speelt volgende week woensdag uit tegen Arsenal in de achtste finale van de Champions League. Op 30 maart komt koploper Ajax op bezoek in Eindhoven.