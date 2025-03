PSV krijgt van Arsenal vernederende dreun: 1-7 verlies in Eindhoven, kwartfinales uit zicht

Peter Bosz begon de wedstrijd met dezelfde elf namen die zaterdag in Deventer startten tegen Go Ahead. Joey Veerman zat opnieuw op de bank. Volgens zijn coach was de middenvelder "ziek" en niet fit genoeg voor een basisplaats.

Na ruim half uur al 0-3

Arsenal zette de toon in de openingsfase in Eindhoven. Martin Ødegaard ging voorbij aan Olivier Boscagli in de het Eindhovense strafschopgebied en ging na licht contact met Ismael Saibari naar de grond.

Scheidsrechter Jesús Gil Manzano zag er geen strafschop in. Even later vond Declan Rice met een schot van afstand het net. Vanwege buitenspel werd de goal echter afgekeurd.

Ondanks de druk van Arsenal had PSV op voorsprong kunnen komen. Ivan Perisic zette voor van links en via keeper David Raya kwam de val bij Saibari. De PSV'er moest razendsnel handelen en schoot van dichtbij op de lat.

Zuur voor PSV was dat Arsenal vlak erna toesloeg. Na een hoge voorzet van Rice klopte Jurriën Timber voetbalvriend Noa Lang in de lucht bij de tweede paal. Drie minuten later scoorden de Gunners opnieuw.