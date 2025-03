4/3 in Nieuwsuur: VS pauzeert steun aan Oekraïne • Plan voor wederopbouw Gaza

VS pauzeert steun aan Oekraïne

De Oekraïense president Zelensky wil zo snel mogelijk en onder het "sterke leiderschap" van president Trump aan een duurzame vrede voor Oekraïne wil werken. Vanochtend nog meldde Trump dat de VS alle militaire steun voor Oekraïne stopzet.

De Verenigde Staten hebben alle militaire hulp aan Oekraïne opgeschort. Zolang de Amerikaanse president Trump zegt dat er een pauze geldt, gaat er geen Amerikaans militair materieel naar Oekraïne: wapens die per boot, vrachtwagen of vliegtuig vanuit de VS onderweg zijn naar het land, worden in Polen tegengehouden. De pauze duurt totdat Trump vaststelt dat Oekraïne laat zien zich "te goeder trouw in te zetten" voor onderhandelingen met Rusland.

Wat betekent het stoppen van militaire steun aan Oekraïne? Hoe schatten ze in Oekraïne de impact van het besluit in? En wat zijn de kansen voor Zelensky nu hij weer toenadering zoekt tot de VS? We bespreken het in de studio met Anna van Zoest, directeur van de Atlantische Commissie. Onze VS-correspondent Sjoerd den Daas vertelt hoe er in de VS op het besluit van Trump is gereageerd. Ook blikken we vooruit op de toespraak die Trump vannacht zal houden in het Congres.