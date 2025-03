Stedin vraagt opnieuw stroomverbruik te beperken op piekmomenten

Netbeheerder Stedin roept nogmaals op om een paar uur per dag minder stroom te gebruiken. Vooral tussen 16.00 uur en 21.00 uur is dat nodig, om storingen en uitval te voorkomen. Het stroomnet is te vol.

Deze oproep om op piekmomenten zuinig te zijn met stroom is niet nieuw en het zal ook niet de laatste zijn, zegt een woordvoerder van de netbeheerder.

De energierekening wordt de komende jaren hoger, zegt hij. "Maar als we ons gedrag aanpassen, hoeven we minder kabels te leggen, minder te investeren en kunnen we zo een aantal miljarden uitsparen."

Reservecapaciteit

Stedin beheert de stroom van zo'n 2,3 miljoen klanten in Utrecht, Zeeland en delen van Zuid-Holland. Het afgelopen jaar investeerde het bedrijf ruim een miljard euro in het elektriciteitsnet.

Toch moest in de drie provincies regelmatig reservecapaciteit worden ingezet om stroompieken op te vangen. Die reservecapaciteit wordt normaliter alleen gebruikt bij storingen of groot onderhoud.

Noodaggregaten

Op Walcheren is de stroomnood extra hoog, schrijft Omroep Zeeland. Daar is de vraag naar elektriciteit in de wintermaanden zo groot, dat Stedin ingrijpende maatregelen moest nemen om stroomuitval te voorkomen.

Vooral met kerst kon niet aan de vraag worden voldaan, ook niet met de inzet van reservecapaciteit. Daarom werden rond de kerstdagen twee grote noodaggregaten geplaatst.

De aggregaten worden met Pasen, eind april, opnieuw ingezet. Walcheren is het enige gebied van de netbeheerder waar dat nodig is. Dat is te wijten aan het toerisme daar, maar ook aan de eilandstructuur van Zeeland. "Landinwaarts heb je meer ruimte en mogelijkheden om de energie te verdelen."

Klimaatdoelen

Om klimaatdoelen te halen, stapt Nederland steeds meer over op elektriciteit. Koken gaat in toenemende mate elektrisch, steeds meer auto's hebben laadpalen nodig. Op dit moment is er nog niet genoeg infrastructuur om aan die toegenomen vraag te voldoen.

Vorige week bleek uit een ambtelijk advies dat er de komende jaren zo'n 195 miljard euro nodig is om het stroomnet goed te laten werken.