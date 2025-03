Slot mist mogelijk geblesseerde Gakpo in uitwedstrijd tegen PSG: 'Was bijna klaar'

Het is nog onzeker of Cody Gakpo morgenavond in actie kan komen namens Liverpool in het Champions League-duel met Paris Saint-Germain. De Oranje-international is niet helemaal fit.

"Hij was bijna klaar om te spelen", vertelde trainer Arne Slot op zijn persconferentie voorafgaand aan de achtste finale. "Maar hij voelde toch weer pijn toen hij een schot op de training blokte. We bekijken op de dag van de wedstrijd hoe hij ervoor staat."

Gakpo was dit seizoen al goed voor zestien goals voor Liverpool in alle competities. Drie daarvan maakte hij er in de Champions League.

Slot had liever in Lissabon gevoetbald

Liverpool plaatste zich als nummer één van de competitiefase voor de achtste finales van de Champions League. Toch vindt Slot niet dat zijn ploeg de uitgesproken favoriet is in de confrontatie met PSG. Liverpool had ook tegen Benfica kunnen loten en dat had de voorkeur van de Nederlander gehad.

"Ik vind Benfica een heel goede ploeg", zei Slot. "Maar iedereen die PSG heeft zien spelen de laatste tijd zal snappen dat we liever in Lissabon hadden gevoetbald. Het spel van Dembélé is indrukwekkend. PSG is nog sterker dan vorig seizoen."