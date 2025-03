Ruzie VS en Canada over tarieven escaleert, Trudeau kondigt ook heffing aan

De invoerheffing van 25 procent die de VS vanaf vandaag op goederen uit Canada heft, heeft een woedende reactie van de Canadese premier Trudeau opgeleverd. Hij noemt de maatregel "heel stom" en zegt dat Canada als tegenmaatregel 25 procent belasting gaat heffen op goederen uit de VS.

De Amerikaanse president Trump dreigt in een reactie daarop met het verdubbelen van de heffing op producten uit Canada. "Leg gouverneur Trudeau alstublieft uit dat als hij met een wraakheffing tegen de VS komt, onze wraakheffing net zo groot zal zijn."

Behalve voor Canadese producten gelden in de VS nu ook importheffingen in op goederen uit Mexico en China. Trump hoopt dat de Amerikanen daardoor meer Amerikaanse producten gaan kopen.

Daarnaast zijn de importheffingen een vergelding voor de grote hoeveelheden van de verslavende drug fentanyl, die volgens Trump via de drie landen veel te makkelijk de VS binnenkomt. Ook wil hij afdwingen dat Canada en Mexico meer doen tegen migranten die illegaal de grens met de VS oversteken.

Vrienden en bondgenoten

Premier Trudeau heeft in januari zijn vertrek aangekondigd. Mogelijk voelt hij zich daardoor vrij om zijn boosheid te uiten over de Amerikaanse president, die al dan niet voor de grap zei dat hij Canada bij de VS wil voegen. Volgens Trudeau is de vernietiging van de economie voor Trump de eerste stap naar annexatie.

In een boodschap aan de Amerikaanse burgers zei hij dat Canada deze handelsoorlog niet wil. Doelend op Rusland vroeg hij zich af hoe Amerikanen denken "over het afdanken van vrienden en bondgenoten" ten gunste van een land dat het nooit goed met de Amerikanen zou hebben voorgehad.

De premier van de Canadese provincie Ontario zegt dat hij 25 procent belasting gaat heffen op de elektriciteit die Ontario naar de VS exporteert. Dat treft 1,5 miljoen Amerikaanse huishoudens. Hij zei ook dat de export helemaal stopt als de VS zijn heffingen niet intrekt.