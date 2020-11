Om 20.00 uur: het eredivisietoetje tussen AZ en FC Emmen

PSV is prima uit de kleedkamer gekomen en heeft al een paar kansen gehad om de voorsprong uit te bouwen. Met name Sangaré had een grote, maar zijn schot ging voorlangs.

Aan de andere kant was er een gevaarlijke counter van Twente, die echter strandt omdat Dervisoglu de bal in kansrijke positie niet goed kan aannemen. Even later zijn er nog ineens twee beste kansen, die niets opleveren.

FC Twente-PSV 0-1