Beoogde Duitse coalitie wil 'schuldenrem' loslaten voor investeringen defensie

De Duitse coalitie in wording van de christendemocraten (CDU/CSU) en sociaaldemocraten (SPD) zijn met een plan gekomen om miljarden te kunnen investeren in defensie en infrastructuur. Ze willen de zogenoemde Schuldenbremse (schuldenrem) deels loslaten. Dat is een wet waardoor de overheid globaal niet meer geld mag uitgeven dan zij binnenkrijgt.

Als het plan met een tweederdemeerderheid door het parlement wordt aangenomen, worden alle defensieuitgaven boven 1 procent van het bruto binnenlands product vrijgesteld van de beperkingen van de schuldenrem. Ook komt er, als het aan de formerende partijen ligt, een nieuw speciaal fonds van 500 miljard euro voor infrastructuuruitgaven over een periode van tien jaar.

Noodzakelijke stappen

"We zijn ons bewust van de omvang van de taken die voor ons liggen", zei CDU-leider en beoogd bondskanselier Olaf Merz in een gezamenlijke verklaring samen met SPD-leider Lars Klingbeil. "En daarom willen we met deze besluiten de eerste noodzakelijke stappen zetten."

Merz en Klingbeil willen dat nog voor de beëdiging van het nieuwe parlement over het voorstel wordt gestemd. Op dit moment hebben CDU/SCU en SPD de benodigde tweederdemeerderheid voor een wetswijziging, mits de Groenen of FDP ook met het plan instemmen.

Als het nieuwe parlement wordt beëdigd hebben de middenpartijen samen geen tweederdemeerderheid meer, en kunnen de AfD en de Linke samen voorstellen voor grondwetswijzigingen tegenhouden.