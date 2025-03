Aston Villa deelt met 3-1 zege in achtste finales eerste klap uit aan Club Brugge

Aston Villa heeft dinsdagavond de eerste klap uitgedeeld aan Club Brugge in de achtste finales van de Champions League. Na een zeer vermakelijke openingsfase leek de wedstrijd in een gelijkspel te eindigen, maar een eigen doelpunt en een strafschop in de slotfase maakten alsnog het verschil in België: 1-3.

Aston Villa, dat zich zonder tussenronde had geplaatst voor de achtste finales, trad zonder de Nederlanders Donyell Malen (niet ingeschreven), Ian Maatsen en Lamare Bogarde aan. Maar Nederlandse inbreng bleek de ploeg ook niet per se nodig te hebben.

Al binnen drie minuten lag de bal in het doel. Een lange vrije trap van belandde op het hoofd van Tyrone Mings en die kopte uitstekend terug op Leon Bailey. De Jamaicaan, die in het verleden nog voor Genk speelde, schoof de bal in één keer in het doel.

De 0-2 leek daarna snel te volgen. Marcus Rashford, die door Aston Villa wordt gehuurd van Manchester United, kon na een dribbel uithalen, maar de ervaren Simon Mignolet bracht redding.

Snelle 1-1

Toch volgde de gelijkmaker voor de Belgen daarna snel. Binnen het kwartier stond Club Brugge weer op 1-1 na een goed schot van linksback Maxim De Cuyper. De wedstrijd zakte daarna wat in, pas aan het einde van de tweede helft ontbrandde de boel weer.