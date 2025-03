Apple stapt naar onafhankelijk rechtsorgaan over privacy-kwestie met Britse overheid

Techgigant Apple onderneemt juridische stappen tegen de Britse overheid, die toegang wil tot Apples iCloud-opslagsysteem. Dit meldt de Financial Times. Apple en de Britse overheid liggen al langer overhoop over de extra sterke beveiliging van de cloud. Daardoor kan niemand anders dan de gebruiker bij zijn of haar gegevens, ook Apple zelf niet.

Vorige maand zette het techbedrijf deze extra sterke beveiliging van de iCloud stop in Groot-Brittannië, omdat de overheid had bevolen dat ze bij de gegevens moet kunnen komen. Dat wordt noodzakelijk geacht om bijvoorbeeld terroristische dreigingen te kunnen onderzoeken.

Maar dit was niet wat de overheid voor ogen had: die wil dat Apple nog een stap verder gaat en een soort achterdeur in de cloud inbouwt, waardoor de overheid bij persoonlijke gegevens kan als een rechter hiervoor toestemming geeft. Maar Apple wil dit niet en heeft een klacht ingediend bij de Investigatory Powers Tribunal, een onafhankelijk rechtsorgaan. Dat zal beoordelen of het bevel van de overheid wettig is.

Gesloten deuren

In 2016 stelde Groot-Brittannië een wet in die de overheid toestaat om breder te surveilleren, zodat ze bijblijven met alle technologische ontwikkelingen. Volgens de Financial Times is dit voor het eerst dat een actie van de overheid onder deze wet onder de juridische loep wordt genomen. De verwachting is dat de overheid een beroep zal doen op de nationale veiligheid om de zaak achter gesloten deuren te kunnen laten afhandelen.

De Amerikaanse president Trump vindt dat de Britse overheid zijn eis moet intrekken en vergeleek die met de manier waarop de Chinese overheid toezicht houdt op haar burgers. Negen jaar geleden lag Apple in de VS al overhoop met de FBI, die ook wilde dat de techgigant een achterdeur zou inbouwen in iCloud. Apple weigerde dit toen vanwege de privacy van zijn klanten.