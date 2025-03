Geblesseerde Nuis elf dagen voor WK: 'Ga Hamar halen, alhoewel 50-50...'

"Ik denk dat ik de WK-afstanden wel ga halen, hoor", zegt Kjeld Nuis dinsdagavond zelfverzekerd bij het tv-programma Eva. "Alhoewel, de kans is 50-50...".

Het zijn positieve woorden nadat de 35-jarige schaatser afgelopen weekend bij de wereldbekerwedstrijd uit woede met zijn blote voeten een stoel kapot trapte nadat hij hoorde dat hij gediskwalificeerd werd op de 1.500 meter. Daardoor liep hij een snee in zijn hiel op en moesten er vijf hechtingen in zijn voet.

"Die zitten er nog in, maar wat mij betreft gaan ze er zo snel mogelijk uit. Ik heb vandaag alweer op de fiets gezeten, maar ik kan nog geen schaatsschoen aan."

Nog elf dagen

De WK afstanden beginnen op donderdag 13 maart in Hamar, in Noorwegen. Nuis heeft zich gekwalificeerd voor de 1.000 (zaterdag) en 1.500 meter (zondag). "Ik wil dat heel graag halen. Conditioneel ben ik in orde, maar het is de vraag of ik in een schaatsschoen kan. Als dat lukt, rijd ik de WK met pijnstilling."