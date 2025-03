Europese Rekenkamer: schepen blijven Europese zeeën vervuilen

Ondanks strenge EU-regels blijven schepen en andere vaartuigen Europese zeeën vervuilen. Dat concludeert de Europese Rekenkamer (ERK). Onder andere vrachtschepen, vissersboten en cruiseschepen zijn door afval- en oliedumpingen verantwoordelijk voor de verontreiniging, stelt de Rekenkamer.

Om vervuiling tegen te gaan hebben de 22 aan zee gelegen lidstaten van de Europese Unie in 2022 strenge regels vastgesteld. De Rekenkamer stelt echter dat de ambitie van de EU om in 2030 de verontreiniging van zeewater naar nul te hebben teruggebracht "zeer ambitieus" is.

Meer dan driekwart van de Europese zeeën is vervuild. "Controles zijn ontoereikend, sancties worden zelden opgelegd en zijn te mild", stelt de Rekenkamer.

Zo worden schepen die zich aan vervuiling hebben schuldig gemaakt bijna nooit strafrechtelijk vervolgd. Ook kunnen rederijen recyclingverplichting ontduiken door onder een niet-Europese vlag te varen voordat een schip ontmanteld wordt.

Ook is het niet verplicht om overboord geslagen containers te melden, en worden maar weinig verloren containers teruggevonden.

Controleren van schepen

Volgens de Rekenkamer maken EU-lidstaten weinig gebruik van Europese instrumenten die kunnen helpen bij het vaststellen van waterverontreiniging door schepen. Zo is er een Europees netwerk van schepen dat ingeschakeld kan worden voor het opruimen van olie. Ook kunnen drones worden ingezet bij de opsporing van een schip.

Bij de Europese dienst voor satelliettoezicht op olielekkages werden in 2022 en 2023 ruim 7700 meldingen gedaan van mogelijke lozingen in Europese wateren. In slechts 7 procent van de gevallen werd daadwerkelijk bevestigd dat het om een vervuilende lozing ging.

"De werkelijke hoeveelheid gelekte olie, verontreinigende stoffen en zwerfvuil van schepen blijft grotendeels onbekend, net als de identiteit van de vervuilers", aldus de Rekenkamer.