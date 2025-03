Handelsoorlog van start: wat kunnen China, Canada en Mexico doen?

Vanochtend gingen in de VS de uitgestelde invoerheffingen op spullen uit Canada en Mexico in. Voortaan zullen bedrijven die producten uit de buurlanden importeren 25 procent importbelasting moeten betalen. En ook China kreeg er weer van langs. Boven op de in januari al ingevoerde 10 procent, gaat de VS vanaf vandaag nog eens 10 procent extra heffen op Chinese goederen.

De heffingen zijn geen verrassing. Wel was het even de vraag of ze er daadwerkelijk zouden komen. De VS stelde de heffingen voor Canada en Mexico aanvankelijk uit nadat, beide landen hadden beloofd geld vrij te maken voor grensbewaking.

Maar nu de nieuwe heffingen van kracht zijn, heeft Mexico direct tegenmaatregelen genomen. President Sheinbaum veroordeelde de importheffingen meteen. "Niemand wint met deze tarieven", zei ze, waarna ze benadrukte hoeveel haar land de afgelopen tijd heeft gedaan om Trump tegemoet te komen.

Grote gevolgen

De handelsoorlog kan grote gevolgen hebben voor alle landen. Voor buurlanden Mexico en Canada zijn de Verenigde Staten de belangrijkste handelspartner. Jaarlijks gaan er voor honderden miljarden dollars aan goederen over en weer.

"De omvang van de Amerikaanse markt is echt heel groot en het is ook nog eens hun buurland", zegt Philip Marey, VS-econoom van de Rabobank. "Daar handel je over het algemeen wel het meeste mee. Het zou voor ons net zo zijn als Duitsland importheffingen zou gaan invoeren op producten uit Nederland."

Dat er harde economische klappen gaan vallen voor de landen lijkt dan ook wel zeker. Maar wat kunnen ze eigenlijk doen in deze handelsoorlog?