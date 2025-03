Acht jaar cel voor ouders die zoon (12) seksueel misbruikten

Een vader en moeder uit Enschede moeten allebei acht jaar de gevangenis in voor het seksueel misbruiken van hun zoon toen hij 12 jaar was. Voor de moeder is de straf hoger dan de eis van zes jaar die het Openbaar Ministerie had gesteld.

In de zomer van 2023 werd de jongen meerdere keren door zijn moeder Razan A. verkracht. Dat werd steeds vastgelegd op beeld.

De rechtbank neemt het de ouders kwalijk dat zij "ernstige inbreuk" hebben gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer. "In de eigen woning, waar kinderen zich bij uitstek veilig en geboren zouden moeten voelen, werd het slachtoffer misbruikt."

Bang voor eerwraak

Volgens A. werd ze tot het misbruik gedwongen door haar man Mohammad M., aan wie ze de beelden toestuurde. De beelden werden verder verspreid op een kinderpornonetwerk, schrijft regionale omroep Oost.

Het echtpaar is gevlucht uit Syrië. De vrouw zei in een eerdere zitting spijt te hebben van wat ze haar zoon heeft aangedaan. Ze vertelde toen ook dat ze bang is voor eerwraak. "Ik heb iets gedaan dat streng verboden is in onze cultuur. Wij zijn moslim, en wat er is gebeurd staat haaks op de islam."

Weerstand

De rechter acht bewezen dat M. via chatberichten aanwijzingen stuurde aan A. over welke posities ze moest aannemen tijdens het misbruik. Ook is bewezen dat hij haar mishandelde.

De rechtbank stelt dat A. zelfstandig, verantwoordelijk en overwegend stabiel is. De angst voor haar man rechtvaardigt haar daden niet. Ze had weerstand "kunnen en moeten" bieden tegen hem.

Daarom zien de rechters geen reden om de vrouw minder te straffen dan de man. Tegen haar was zes jaar geëist, maar "het is de moeder die feitelijk het slachtoffer misbruikt heeft", aldus de rechter. De gevangenisstraf van M. is wel gelijk aan de eis.

Buurvrouw

Het misbruik kwam aan het licht toen de jongen aan een buurvrouw vroeg of zij de politie voor hem wilde bellen. Diezelfde dag werden zijn vader en moeder aangehouden voor huiselijk geweld.

Op hun telefoons vond de politie acht filmpjes en elf foto's, waarop te zien is dat de moeder seks heeft met haar dan 12-jarige zoon. De vrouw gaf toe dat zij het was.