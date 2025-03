NPO-voorzitter Leeflang weg na klachten over bestuursstijl

De voorzitter van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Frederieke Leeflang, legt haar functie neer. "De publieke omroep staat voor grote opgaven en heeft een essentiële rol in onze samenleving. Het mag niet zo zijn dat discussie over mij dat belang in de weg staat", zegt ze in een persbericht dat door de NPO is verspreid.

Twee weken geleden waren er publicaties van platform Investico en het AD over de cultuur bij de NPO. Investico sprak van "aanhoudende klachten" gedurende anderhalf jaar. In het AD getuigden (oud-)medewerkers van een onveilig werkklimaat met onder meer intimidatie en verbaal geweld.

Tjibbe Joustra, de voorzitter van de raad van toezicht van de NPO, bevestigde dat er klachten waren binnengekomen via de ondernemingsraad en de vertrouwenspersoon, maar zei dat ze "op één, hooguit twee handen te tellen" waren. Leeflang zelf ontkende dat ze zich grensoverschrijdend heeft gedragen, en zei tegen het AD dat de onvrede waarschijnlijk komt door de veranderingen die ze aan het doorvoeren is.

Cultuurminister Eppo Bruins, die ook de publieke omroep in zijn portefeuille heeft, heeft vrijdag over Leeflang gesproken met Joustra op aandringen van Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag. Volgens het ANP heeft Joustra Bruins in dat gesprek beloofd "op de kortst mogelijke termijn gepaste actie te ondernemen".

Leidinggevenden vertrokken

De NPO is de overkoepelende organisatie van alle publieke omroepen en regelt onder meer het uitzenden van programma's op radio en tv die de verschillende omroepen maken. In februari vorig jaar kwam een onderzoeksrapport naar buiten van de onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen onder leiding van oud-minister Martin van Rijn.

Die deed vanaf 2022 onderzoek naar de werkcultuur binnen de publieke omroep en de conclusie was dat grensoverschrijdend gedrag breed speelt bij omroepen. Sinds het begin van dat onderzoek zijn leidinggevenden bij verschillende omroepen vertrokken.

Leeflang was sinds 2022 voorzitter van de NPO. Ze volgde Shula Rijxman op, die aan het eind van haar termijn was gekomen. Voor die tijd had ze vooral gewerkt als advocaat en verschillende bestuursfuncties bekleed.