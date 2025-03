Aanklager eist voorwaardelijke gevangenisstraffen van 20 maanden voor Blatter en Platini

Tegen voormalig FIFA-baas Sepp Blatter en oud-UEFA-preses Michel Platini zijn in hoger beroep door de aanklager voorwaardelijke gevangenisstraffen van twintig maanden geëist vanwege corruptie. De uitspraak volgt waarschijnlijk op 25 maart.

De twee werden in 2022 door de rechter in Bellinzona vrijgesproken. In zijn pleidooi voor de rechtbank in het Zwitserse Muttenz beschreef aanklager Thomas Hildbrand vandaag enkele argumenten van de rechtbank als "zwak" en zelfs "huiveringwekkend".

De bijna 89-jarige Blatter meldde zich maandagochtend, er enigszins verzwakt uitziend, bij de rechtbank in Zwitserland. "Ik ben hoopvol", zei de Zwitser. "Het Federaal Strafhof heeft in 2022 al bepaald dat het contract tussen mij en Platini in orde was."