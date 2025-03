Utrechtse serieverkrachter komt niet vervroegd vrij, moet eerst naar kliniek

De Utrechtse serieverkrachter Gerard T. komt niet eerder vrij. De rechtbank willigt daarmee een verzoek van het Openbaar Ministerie in, dat de risico's te groot vindt. Justitie wil dat T. eerst in een kliniek met een hoog beveiligingsniveau wordt behandeld.

De inmiddels 61-jarige man werd in 2017 in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 16 jaar voor vier verkrachtingen in 1995 en 2001. De slachtoffers waren twee meisjes van 16, een vrouw van 27 en een vrouw van 28.

Het Openbaar Ministerie verdacht T. van nog achttien zedenzaken, maar beschikte over te weinig bewijs om hem daarvoor te vervolgen.

Mountainbike

T. was actief in de jaren 90 en in 2001. Hij sloeg telkens toe in het gebied tussen Utrecht en De Bilt, waar hij jonge vrouwen achtervolgde met zijn mountainbike. Hij bedreigde hen met een mes en dwong hen mee te gaan naar een afgelegen plek.

In 2014 werd hij opgepakt voor het stelen van een fiets, waarna hij DNA moest afstaan. Dat bleek overeen te komen met het DNA-profiel van de Utrechtse serieverkrachter. Hij was in de jaren 90 ook al in beeld geweest bij de politie, maar weigerde toen DNA af te staan.

Voorwaardelijke invrijheidstelling

Omdat de Nieuwegeiner inmiddels twee derde van zijn straf heeft uitgezeten, kwam hij in aanmerking voor een voorwaardelijke invrijheidstelling. Dat zou op z'n vroegst op 19 maart kunnen gebeuren.

Maar volgens het OM was T. er nog niet klaar voor en zou het risico op herhaling te groot. De man erkende zelf ook dat hij "altijd hulp en begeleiding" nodig zal hebben om niet terug te vallen in zijn oude gedrag, schrijft RTV Utrecht.

De rechtbank gaat daarin mee. Er zijn te veel risicofactoren, zoals een persoonlijkheidsstoornis en impulsiviteit. Daarom moet T. eerst naar een gespecialiseerde kliniek, zodat hij stapsgewijs kan terugkeren in de maatschappij.

De vrijlating is met maximaal 180 dagen uitgesteld, wat betekent dat T. uiterlijk 15 september vrijkomt.

Voor het eerst gesproken

Twee weken geleden sprak T. voor het eerst over zijn daden. Hij kan zich naar eigen zeggen niets herinneren van de vier gewelddadige verkrachtingen, omdat hij zwaar cocaïneverslaafd was. Wel zei hij verantwoordelijkheid te nemen. "Ik weet dat ik goed fout ben geweest en dat dit niet meer moet gebeuren."

Hij noemde het verder een "tegenvaller" dat het OM hem naar een kliniek wilde sturen, maar zei dat hij er niet op tegen was. "Ik sta overal voor open."