'Leuke dag' op de fiets bekroond door Van der Poel: 'Had vertrouwen dat ik kon winnen'

Met een machtige sprint was Mathieu van der Poel dinsdagmiddag de sterkste in de koers Le Samyn. De Nederlander opende zo zijn seizoen op de weg direct met winst. "Ik had ook het vertrouwen dat ik kon winnen", zei Van der Poel na afloop tegen de NOS.

Eigenlijk was het niet de bedoeling dat Van der Poel deze wedstrijd zou rijden, maar vorige week besloot de voormalig wereldkampioen toch eerder aan zijn wegseizoen te beginnen. "Mijn benen begonnen een beetje te kriebelen, op training ook, dan is het beter om te gaan koersen..."

En die kriebelende benen zette hij aan het werk in België. Twee keer probeerde Van der Poel eigenhandig de wedstrijd open te breken, maar dat lukte niet. "Ik heb het geprobeerd, maar ik had al snel door dat het geen nut had. Toen heb ik alles op de sprint gezet."