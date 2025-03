Zelensky probeert band met VS te herstellen, wil zo snel mogelijk onderhandelen

De Oekraïense president Zelensky schrijft op X dat hij zo snel mogelijk en onder het "sterke leiderschap" van president Trump aan een duurzame vrede voor Oekraïne wil werken. "We waarderen echt hoeveel Amerika heeft gedaan om Oekraïne te helpen bij het behoud van zijn soevereiniteit en onafhankelijkheid", zegt hij. Rusland viel Oekraïne drie jaar geleden binnen.

Zelensky's boodschap leest als een poging om de breuk tussen Oekraïne en de VS te herstellen. Vrijdag liep zijn ontmoeting met Trump in het Witte Huis uit op een ruzie. Als gevolg daarvan heeft de VS de levering van wapens en munitie aan Oekraïne opgeschort. Daardoor kan Oekraïne zich waarschijnlijk op korte termijn niet goed meer verdedigen tegen de aanvallen van Rusland.

Te betreuren

"Onze ontmoeting in Washington ging niet zoals die had moeten gaan", schrijft Zelensky op X. "Het is te betreuren dat het zo is gegaan. Het is tijd om dit te herstellen. We willen in de toekomst constructief samenwerken en communiceren."

Daarvoor wil Zelensky zo snel mogelijk weer in gesprek met de VS. Hij doet een aantal concrete voorstellen. In de eerste fase van een eventueel bestand zouden Rusland en Oekraïne gevangenen kunnen uitwisselen en de oorlog in de lucht en op zee kunnen opschorten. Frankrijk stelde gisteren iets vergelijkbaars voor.

Veiligheidsgaranties

Door de ruzie van vrijdag ging het sluiten van een akkoord over het gezamenlijk winnen van Oekraïense grondstoffen niet door. Zelensky wilde daar veiligheidsgaranties van de VS voor, maar kreeg die niet. Trump zei dat Zelensky "ondankbaar" en "respectloos" was en geen vrede wil.

Vandaag lijkt Zelensky zich meegaander op te stellen. Hij zei dat hij het grondstoffenverdrag "op elk moment" en "in elke vorm" wil tekenen. "We zien dit akkoord als een stap voorwaarts naar meer veiligheid en solide veiligheidsgaranties en ik hoop echt dat dit gaat werken."