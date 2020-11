Vogelgriep bij kippenboer in Utrecht, 100.000 dieren geruimd

In Hekendorp in de Utrechtse gemeente Oudewater is bij een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit telt het bedrijf 100.000 dieren in leg- en opfokstallen. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle dieren geruimd.

Volgens het ministerie zijn de dieren waarschijnlijk besmet met een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Dat betekent dat de vogels ernstig ziek worden of overlijden. In een gebied van drie kilometer rond het bedrijf ligt nog een pluimveebedrijf. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat dat bedrijf onderzoeken op het virus.

Vervoersverbod in straal tien kilometer

In een straal van tien kilometer zijn nog tien andere pluimveehouderijen. Minister Schouten heeft per direct een vervoersverbod voor die bedrijven afgekondigd. Dat houdt in dat er geen pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel vervoerd mogen worden.

Ook voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte geldt dat verbod.

Ophokplicht

De vogelgriep duikt sinds een paar weken weer op in verschillende delen van het land. De schadelijke variant wordt verspreid door wilde vogels en is ondanks de ophokplicht die eind oktober is ingegaan ook opgedoken bij meerdere commerciële pluimveehouders.

Gisteren werden 90.000 vleeskuikens geruimd op een bedrijf in Witmarsum in Friesland. Eerder zijn er ook andere bedrijven in Friesland en bedrijven in Gelderland geruimd.