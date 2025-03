Tweede Kamer wil alcoholslot opnieuw invoeren

De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk dat het alcoholslot weer wordt ingevoerd. Vrijwel alle politieke partijen hebben ingestemd met een motie daarover van VVD-Kamerlid Veltman.

Eerder lieten minister Madlener (Infrastructuur) en minister Van Weel (Justitie en Veiligheid) ook al weten positief tegenover een alcoholslot staan. Daarmee lijkt de herinvoering steeds dichterbij te komen.

Een alcoholslot is een apparaat in de auto waarin bestuurders voor vertrek moeten blazen. Als ze hebben gedronken, start de motor niet. Het inbouwen van zo'n slot kostte ruim tien jaar geleden zo'n 5000 euro en dat moesten bestuurders zelf betalen.

Te ingrijpend

Vanaf 2011 hebben 12.000 automobilisten die dronken achter het stuur zaten een slot moeten laten inbouwen. Deden ze dat niet, dan waren ze vijf jaar hun rijbewijs kwijt. Bijna 5000 bestuurders hebben het slot laten plaatsen.

Maar de plaatsing van alcoholsloten werd in 2014 stilgelegd, omdat er twijfels waren over de juridische onderbouwing van de maatregel. Rechters oordeelden dat het te ingrijpend was en te weinig rekening hield met persoonlijke omstandigheden.

Goedkoper

Nu gaan er dus stemmen op om het alcoholslot opnieuw in te voeren, omdat het aantal doden door drank in het verkeer flink is toegenomen. Een alcoholslot inbouwen is nu ook een stuk makkelijker en goedkoper dan een aantal jaar geleden, omdat nieuwe auto's daarvoor geschikter zijn.

Minister Madlener heeft onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van de herinvoering van het alcoholslot. Dat is afgerond en hij stuurt het binnenkort naar de Tweede Kamer. Dan zal ook duidelijk worden of het alcoholslot ook echt weer wordt ingevoerd.