Streaming stuwt muziekindustrie, maar Nederlandse artiest profiteert nauwelijks

Platforms als Spotify verdelen de inkomsten uit streams over alle artiesten die er muziek aanbieden. Een artiest ontvangt een percentage van de totale inkomsten op basis van hoe vaak liedjes er van hem of haar zijn beluisterd. Dit betekent in de praktijk dat de grote wereldartiesten veel meer verdienen dan minder bekende artiesten met een kleiner publiek.

Die verdeling van inkomsten tussen artiesten en platforms blijft voor de NVPI een punt van zorg. "De groei in streaming is positief, maar de impact op de verdiensten is beperkt. De 11,99 euro per maand voor een Spotify-abonnement wordt misschien als veel ervaren, maar voor onbeperkte toegang tot alle muziek ter wereld is het eigenlijk niet zo veel", aldus Beerkens.

Fleetwood Mac

Hoewel streaming duidelijk de belangrijkste inkomstenbron is voor de Nederlandse muziekindustrie, blijft vinyl ook populair op de muziekmarkt. "Vinyl is niet alleen een trend, het is een medium dat blijft", zegt Beerkens. "De verkoop van vinyl stabiliseert en we zien een trouwe basis fans die het blijft kopen. Vinyl biedt hen de mogelijkheid om iets fysieks te bezitten, een tastbaar stukje van de muziek dat ze kunnen koesteren."