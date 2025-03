Van der Poel laat meteen tanden zien bij zijn eerste wegwedstrijd, Wiebes wint ook

Mathieu van der Poel heeft dinsdagmiddag zijn eerste koers van het jaar (La Samyn) meteen weten te winnen. De Nederlander wilde in de wedstrijd, die over veel kasseistroken ging, al meerdere keren vertrekken, maar dat mislukte. Uiteindelijk was hij de allersterkste in de sprint bij de koers La Samyn.

"Ik voelde me heel sterk tijdens de wedstrijd", zei Van der Poel na afloop in een kort interview. "Ik wil de tijdens de race al een paar keer de beslissing brengen, maar het was niet lastig genoeg om weg te komen. Daarop besloot ik mijn benen te sparen voor de sprint."

Dat bleek de juiste keuze. Van der Poel bleek over uitstekende benen te beschikken en won van kop af aan.