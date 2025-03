Code oranje in Spaanse regio's vanwege zware regenval

In Spanje bereiden de regio's Valencia en Alicante zich voor op zware regenbuien. In de regio Valencia geldt sinds gisteren al code oranje vanwege de hevige regenval.

Volgens de meteorologische dienst Aemet kan in beide regio's tot en met donderdag elke dag 150 millimeter regen vallen.

In de regio Valencia zijn scholen uit voorzorg gesloten. Ook wordt inwoners gevraagd om alert te zijn op overstromingen vanwege het naderende noodweer. Zestien wegen zijn vanwege de regen onbegaanbaar geworden. Eind oktober veroorzaakten hevige hagel- en regenbuien in dat gebied grote overstromingen, die ruim 220 mensen het leven kostten. Tientallen mensen worden nog altijd vermist.

De weerdienst verwacht dat het noodweer nu minder zwaar zal zijn dan in oktober. Toen viel op sommige plekken in Valencia in acht uur tijd evenveel als anders in een heel jaar.

In het hele kustgebied tussen Valencia en Barcelona geldt vanaf morgen code oranje. De zwaarste neerslag is naar verwachting donderdag voorbij.

Auto's meegesleurd

Ook op de Canarische Eilanden heeft een grote hoeveelheid regen voor problemen gezorgd. Onder meer de eilanden Gran Canaria en Tenerife zijn de afgelopen twee dagen getroffen door overstromingen. Op beelden op sociale media is te zien hoe auto's door het water worden meegesleurd.

Op de twee eilanden geldt nog code geel. De weerswaarschuwing wordt naar verwachting morgen ingetrokken.