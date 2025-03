Celstraffen tot 24 jaar voor fatale overval op lokale politicus Kampen (84)

De rechtbank heeft gevangenisstraffen tot 24 jaar opgelegd aan vijf mannen voor hun betrokkenheid bij de dood van een 84-jarige lokale politicus in Kampen. Maas van den Heuvel werd in 2023 om het leven gebracht bij een overval in zijn woning.

Van den Heuvel kwam net thuis uit het café toen hij op 16 oktober 2023 in zijn woning werd overvallen door drie mannen. Ze wilden geld stelen, schrijft regionale omroep Oost.

Volgens de rechtbank is daarbij veel geweld gebruikt, omdat Van den Heuvel zich verzette. "Terwijl een man hem vasthield, doorzochten de andere twee het huis."

Uit forensisch onderzoek blijkt dat het slachtoffer om het leven is gebracht door verstikking of verwurging. De overvallers zijn zonder buit weggegaan.

Direct verantwoordelijk

De drie mannen die het huis binnendrongen, twee 23-jarigen en een 24-jarige, zijn veroordeeld tot celstraffen van 18, 23 en 24 jaar cel.

Verder legt de rechtbank twee andere mannen (van 36 en 40 jaar) nog celstraf op. Zij namen het initiatief en bereidden het misdrijf voor, en worden daarom verantwoordelijk gehouden voor de dood van het slachtoffer. De mannen krijgen 18 jaar en 16 jaar celstraf.

Alle veroordeelden moeten de nabestaanden van het slachtoffer bovendien een schadevergoeding van ruim 87.000 euro betalen. De straffen zijn gelijk aan de eisen van het Openbaar Ministerie.

Geen doden

Twee maanden na de overval op Van den Heuvel vond nog een gewelddadige overval plaats. "Toen bleek dat bij Maas van den Heuvel geen buit was gemaakt zijn er plannen gemaakt voor een volgende overval", aldus de rechtbank.

Dat gebeurde bij een echtpaar in Epe. Deze overval werd uitgevoerd door dezelfde groep, op de 24-jarige na. In zijn plaats kwam een andere man (28), die is veroordeeld tot 6 jaar cel. Bij de overval in Epe vielen geen doden.