Erasmusschutter Fouad L. in hoger beroep tegen levenslange gevangenisstraf

De man die bekendstaat als de Erasmusschutter, Fouad L., gaat in hoger beroep tegen de straf die rechtbank hem heeft opgelegd, heeft zijn advocaat bevestigd. L. kreeg levenslang voor het plegen van drie moorden. Het Openbaar Ministerie had dertig jaar cel en tbs geëist.

L. schoot in september 2023 zijn buurvrouw van 39 en haar 14-jarige dochter dood en ging daarna naar het Erasmus Medisch Centrum, waar hij docent en huisarts Jurgen Damen (43) doodschoot en anderen met een vuurwapen bedreigde. Ook stichtte hij brand in het Erasmus MC en zijn eigen woning.

Volgens zijn advocaat Marlin Nolte staat buiten kijf dat de feiten waarvoor hij is veroordeeld ernstig zijn, maar staat ook vast dat L. ernstige psychische problemen heeft, en dat dat heeft doorgewerkt bij het plegen van de feiten. "Daarom is behandeling het enige passende vonnis, al dan niet in combinatie met celstraf. Bij levenslang gooi je de sleutel weg en dat is niet wenselijk."

Juridische martelgang

Als voorbeeld verwijst ze naar andere zaken waar een levenslange straf in hoger beroep is omgezet, zoals de schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam. In die zaak zette het hof de straf om in 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum is gebleken dat L. een stoornis heeft in het autistische spectrum en een dissociatieve stoornis. Of een tbs-behandeling na een lange gevangenisstraf nog zinvol is, is niet op voorhand uit te sluiten, aldus Nolte.

Nabestaanden zeggen tegen persbureau ANP dat ze teleurgesteld zijn over het hoger beroep. "Ze hadden gehoopt dat ze de juridische martelgang niet opnieuw hadden hoeven te doorstaan en dat het na het vonnis van de rechtbank klaar zou zijn", laat hun woordvoerder weten.