Wilders: zonder onderhandelingen tussen Trump en Zelensky is vrede kansloos

De presidenten Trump en Zelensky moeten weer met elkaar aan tafel, anders is er geen kans op vrede tussen Oekraïne en Rusland. Dat zei PVV-leider Wilders in de Tweede Kamer. "Willen we een centimeter verder komen, dan moeten de Amerikanen er weer bij komen."

Vandaag was de eerste keer, afgezien van een paar X-berichten, dat de leider van de grootse coalitiepartij reageerde op de recente ontwikkelingen op het wereldtoneel. Volgens Wilders is iedere discussie over meer of minder steun aan Oekraïne of over de rol van Europa "zinloos" als de twee presidenten niet eerst weer met elkaar praten. "Gewoon zakelijk realpolitik bedrijven."

Wilders stelde dat een discussie over extra financiële en militaire steun aan Oekraïne nu niet het allerbelangrijkste is, omdat het conflict tussen de twee leiders eerst moet worden opgelost. "Ik roep iedereen op om te helpen Trump en Zelensky weer aan tafel te krijgen."

Anderen kunnen het militaire gat dat de VS zou achterlaten helemaal niet vullen, aldus Wilders. "Als je kijkt naar de inlichtingencapaciteit, de satellietcapaciteit, de langeafstandsraketten, noem maar op. Ik kan nu twintig voorbeelden noemen, waar wij nog tien jaar niet dat gat kunnen vullen."

Ook geld naar Nederlanders

Ondertussen wordt in Nederland, de EU en andere verbanden al wel gesproken over meer steun aan Oekraïne en meer geld naar defensie. Amerikaanse media melden op basis van verschillende bronnen in het Witte Huis dat de VS de militaire hulp aan Oekraïne, dat drie jaar geleden door Rusland werd binnengevallen, per direct pauzeert.

Premier Schoof noemt die pauze "slecht nieuws", maar benadrukt dat hij nog geen bevestiging van het nieuws heeft gezien. Volgens de partijloze minister-president is het belangrijkste signaal dat Europa kan afgeven het tonen van bereidheid om meer uit te geven aan defensie. "We moeten laten zien dat wij, Europa, meer willen doen."

Voor Wilders is meer geld naar defensie "zeker niet onbespreekbaar", maar hij zet ertegenover dat er dan ook miljarden moeten naar "mensen met grote problemen" in Nederland.

De PVV-voorman noemde de hoge huren, dure boodschappen en energie en wees erop dat dit onderwerp van gesprek is in aanloop naar de voorjaarsnota. Over die halfjaarlijkse bijstelling van de rijksfinanciën spreken kabinet en coalitie de komende tijd. "Dit is allemaal onderdeel van de discussie."

Andere coalitiepartijen

Met zijn standpunt dat er ook aan Nederlanders moet worden gedacht zit Wilders op dezelfde lijn als coalitiegenoot BBB. Die partij stelt dat steun aan Oekraïne niet ten koste mag gaan van de portemonnee van Nederlanders. VVD-leider Yesilgöz, ook coalitiepartner, noemde dat "een schijntegenstelling, waar ik zelf niet zoveel mee kan".

Ze staat open voor extra steun aan Oekraïne, maar wil dan wel eerst meer details. "Juist in deze tijd moet je ook weten: wat is nodig?", zei Yesilgöz vanochtend. "Dat gesprek moet nu nog plaatsvinden." De vierde coalitiepartij NSC liet eerder vandaag weten open te staan voor meer steun. "Heel voorzichtig en met voorwaarden", zei fractievoorzitter Van Vroonhoven.

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden dat het kabinet meer moet doen om Oekraïne te helpen. "Kom nú met extra noodsteun", X'te D66-leider Jetten vandaag na de berichtgeving over het stoppen van militaire leveringen door de VS. "Aan Europa om leiderschap te tonen en het gat te vullen", schreef GroenLinks-PvdA-leider Timmermans. "Ook Nederland moet daar een bijdrage aan leveren."