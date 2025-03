Van Persie debuteert als trainer in Champions League met 'verbaasde' rechtsback

Voor Van Persie wordt het zijn debuut als trainer in de Champions League. Volgens de Rotterdammer is dat niet te vergelijken met zijn ervaringen als speler. "Het is een totaal andere wereld. Als speler ben je vooral met jezelf bezig. Met fit zijn, met goed zijn. Als coach moet je alle processen aan elkaar managen."

UEFA Cup 2002

Het doet ook terugdenken aan de laatste en enige keer dat Inter op bezoek kwam in De Kuip, in de halve finales van de UEFA Cup in april 2002. De Rotterdammers zouden later de beker winnen door in de finale te winnen van Borussia Dortmund.

Uit in Milaan won Feyenoord met 0-1, thuis werd het 2-2. In De Kuip verzweeg de 18-jarige Van Persie een blessure, maar moest hij na 35 minuten toch naar de kant. "Daar zou ik nu als trainer natuurlijk niet blij mee zijn. Het was jeugdigheid, denk ik. Ik wilde die wedstrijd zo graag spelen, maar bij de eerste sprint schoot het er nog een keer in. Ik bekeek het vooral vanuit mezelf, maar het was natuurlijk het beste voor het team geweest als ik na vijf minuten had gezegd: ik ben niet fit."

"Maar ik was wel heel blij met de assist na een half uur op Pierre (van Hooijdonk, red), dat was een mooie kopgoal. Maar we hadden het heel moeilijk tegen een heel sterk Inter, met Ronaldo, Seedorf, Zanetti, dat soort mannen. We hadden het geluk wel aan onze zijde."