Oppositie gooit met rookbommen en eieren: chaos in Servisch parlement

Een vergadering in het Servische parlement is uitgelopen op chaos, waarbij oppositieleden met rookbommen gooiden en fakkels afstaken. De oppositie steunt de protesten die al maanden aan de gang zijn in het land. Zeker drie parlementsleden zijn gewond geraakt.

Het Servische parlement kwam voor het eerst bijeen sinds november vorig jaar. In die maand barstten felle protesten los in het land, nadat 15 mensen om het leven waren gekomen doordat een betonnen overkapping van een treinstation instortte.

Volgens de demonstranten was dat een gevolg van corruptie in het land. Sindsdien zijn bijna dagelijks tienduizenden mensen op de been om te protesteren tegen de regering. Onder druk van de protesten kondigde premier Vucevic eind januari zijn aftreden aan. Daarmee werd de regering demissionair.

Normaalgesproken worden er dan geen grote besluiten meer genomen, maar desondanks stonden er vandaag toch allerlei nieuwe wetsvoorstellen op de agenda. De oppositie wilde die niet behandelen voordat aan de eisen van de demonstranten is voldaan. Ze wilden vrijwel alle agendapunten schrappen, behalve het laatste punt over het aftreden van de demissionaire regering-Vucevic.

Granaten, fakkels en eieren

Vanaf het begin van de vergadering zaten al veel parlementariërs met protestborden in de zaal. Ondanks hun bezwaren werd de agenda toch vastgesteld en meteen daarop renden enkele parlementsleden op voorzitter Ana Brnabic af. De beveiliging hield hen tegen.

Vervolgens begonnen parlementsleden elkaar te duwen en te slaan. Daarna kwamen al gauw de rookbommen, fakkels, traangasgranaten en vuurwerk tevoorschijn. Ook gooiden oppositieleden met eieren en flessen, en vouwden ze een spandoek uit met de tekst "Servië komt in opstand zodat het regime kan vallen". Al snel stond de zaal vol met zwarte en rode rook.

Een parlementslid werd door een rookgranaat geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou er slecht aan toe zijn. Lokale media melden dat er meer ambulances bij het parlementsgebouw zijn gearriveerd. Ook twee andere parlementsleden zouden zwaargewond zijn geraakt. Eén van hen zou hoogzwanger zijn.

Lawaai en rook

Ondertussen liet Brnabic de vergadering doorgaan. Op een livestream was te zien hoe de sprekers amper boven het scanderen, toeteren en fluiten van de demonstranten uitkwamen. Er hing nog lange tijd veel rook in de zaal. Sommige aanwezigen droegen een mondkapje tegen de rook. Buiten het gebouw hadden zich honderden demonstranten verzameld.

Naast premier Vucevic is ook de burgemeester van de stad Novi Sad, waar het ongeluk gebeurde, opgestapt. Eerder vertrok ook de minister van Transport, naar wie een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld. Demonstranten nemen daar geen genoegen mee en hebben geen vertrouwen in het onderzoek naar het ongeluk.